Motorradunfall fordert Verletzten

Am Samstag um 13.00 Uhr fuhr eine Motorradgruppe bestehend aus fünf Motorrädern von der Julier Passhöhe in Richtung Silvaplana über die Nationalstrasse A29. Nach der langen Strassengerade bei der Alp Güglia fuhr der 30-jähriger Lenker, als Letzter der Töffgruppe, in die anschliessende Rechtskurve. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr er mit dem Motorrad gerade aus in die Leitplanke und stürzte. Durch den heftigen Aufprall wurde der Lenker über die Leitplanke geschleudert. Das Motorrad kam auf der linken Seite liegend auf der Strasse zum Stillstand. Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Ambulanzteams wurde er von seinen Begleitern betreut. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit der Ambulanz der Rettung Oberengadin nach St. Moritz in die Klinik Gut überführt. Das stark beschädigte Motorrad wurde abtransportiert. Für die Unfallaufnahme wurde die Strasse zeitweise gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden