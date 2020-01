Occupar persunas handicapadas po esser ün inrichimaint eir pel patrun da lavur. Per quella integraziun s’ingaschan la fundaziun Profil ed in Engiadina e vals vaschinas eir la società Protemp. Ils respunsabels han referi in occasiun da l’apertiv da Büman da la mansteranza d’Engiadina Bassa.