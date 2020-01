St. Moritz im Zeichen der fünf Ringe

Nach gut dreijähriger Vorarbeit werden in Lausanne und St. Moritz die Olympischen Jugend-Winterspiele eröffnet. St. Moritz wird damit zum dritten Mal olympisch. Und es sind erst die dritten Winterspiele in der Geschichte: 2012 war die Premiere in Innsbruck, 2016 gastierten die Athleten in Lillehammer und nun also in der Schweiz. Hostcity ist Lausanne, die 16 Disziplinen werden vorwiegend in der Westschweiz und im angrenzenden französischen Jura ausgetragen. Mit Ausnahme der Wettkämpfe im Bob, Rennrodeln, Eisschnelllauf und Skeleton: Diese Sportarten finden in St. Moritz statt, auf dem Olympia Bobrun und – als Premiere – auf dem gefrorenen St. Moritzersee.

Gemäss einer Medienmitteilung des St. Moritzer OKs läuft alles programmgemäss. Am Montag konnte der St. Moritzersee für die Präparierung freigegeben werden. Seit Dienstag wird auf dem Olympia Bobrun trainiert. Das Budget für den St. Moritzer Teil der Jugendspiele beträgt gemäss dem Standortverantwortlichen Martin Berthod rund 2,4 Millionen Franken. St. Moritz hat bereits letztes Jahr einen Kredit von 465 000 Franken gesprochen. Zusammen mit Beteiligungen der Gemeinde Celerina und des Kantons belaufen sich die Beiträge der öffentlichen Hand auf rund 0,7 Mio. Franken. Die EP/PL widmet die Print-Ausgabe vom 9. Januar schwerpunktmässig den Olympischen Jugend-Winterspielen. Mit einem Porträt über die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Engadin, einer Reportage über die Aufbereitung des St. Moritzersees zur Eisschnelllaufbahn, einem Interview mit Martin Berthod, einem Essay und einer Grafik, die zeigt, wo was stattfindet.

Autor: Reto Stifel

Fotos: fotoswiss.com/cattaneo, Andri Marugg, Reto Stifel, Bildmontage: Carmen Geissler/Gammeter Media