«Nus eschan Biosfera»

Ils Jauers han muossà culur per l’avegnir da lur Parc da natüra Biosfera Val Müstair. Cun 273 cunter duos vuschs es gnüda approvada la Charta 2021 fin 2030. Per discussiuns ha pisserà la dumonda, co e quant cha’l proget La Sassa/Minschuns dess gnir integrà.