A favur dal sviamaint da Sta. Maria

Causa il grond trafic tras Sta. Maria vaiva la radunanza cumünala decis dal 1997 da sviar il trafic al süd. L’uffizi chantunal respunsabel ha lura preschantà üna proposta per quist sviamaint per var 20 milliuns francs. Uossa sun dvantats activs l’artist Jürg Davatz chi abita a Sta. Maria e’l musicist Jörg Conrad chi posseda üna chasa a Müstair. Accumpagnats da lur giurista e la presidenta cumünala eletta Gabriella Binkert Becchetti s’hana inscuntrats in lündeschdi cun cusglier guvernativ Mario Cavigelli. Quists barats d’opiniun servan al Chantun per dudir ils giavüschs da persunas pertoccas. «I vain lura examinà scha quels pon gnir integrats i’l process da lavur», ha infuormà il collavuratur giuridic Giusep Quinter, «our d’vista dal Chantun es la realisaziun d’ün sviamaint da Sta. Maria da grond’importanza per deliberar la fracziun dal grond trafic.» Jürg Davatz ha dit cha’ls rapreschantants dal Chantun hajan infuormà cha la varianta pel sviamaint a Sta. Maria gnia tschernüda fin prossem utuon ed inoltrada lura in december 2021 a la Confederaziun.

Text: fmr/fa