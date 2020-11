Soluziun per finanziar l’ouvra Sarsura

I’l quint da success sun previsas amortisaziuns da raduond 564 000 francs e deposits a las finanziaziuns specialas da 435’000 francs netto. Il cashflow previsibel importa raduond 1,7 milliuns francs. Cun approvar il preventiv 2021 han ils preschaints eir acceptà ün augmaint da las taxas fundamentalas pel provedimaint d’aua suos-cha da raduond 14 pertschient. Quist augmaint es necessari causa cha’ls cuosts sül sectur da sarineras s’augmaintan, impustüt eir causa la sanaziun da la sarinera da Zernez, ils prossems ons considerabelmaing. Causa cha la legislaziun cumünala nu permetta pel mumaint ün augmaint da las taxas plü vast, preparà la suprastanza cumünala ün adattamaint da la ledscha correspundenta per gnir davo als obligs finanzials pel provedimaint d’aua suos-cha. La populaziun da Zernez varà insacura da dedicer a reguard quist adattamaint a l’urna.

Gnü acceptà in radunanza cumünala es eir il preventiv d’investiziuns chi prevezza investiziuns nettas da s-chars tschinch milliuns francs. Resguardand l’aigna finanziaziun resulta per l’on 2021 pel cumün da Zernez ün manco da finanziaziun da raduond 3,3 milliuns francs. Ils 38 preschaints in radunanza han approvà ils singuls credits d’investiziun sco gnüts preschantats e dat uschè glüm verda a la realisaziun dals progets. Tanter quels eir ün credit da 405’000 francs per adattamaints dal magazin da pumpiers in Cul ed ün credit da 600’000 francs per progetar la sanaziun da la sarinera da Zernez. Quista sanaziun cuostarà raduond set milliuns francs.

Las grondas investiziuns actualas e futuras in l’infrastructura cumünala (per exaimpel l a scoula, las sarineras, la via maistra tras Zernez, etc.) fan respet a la suprastanza cumünala. Perquai nu vezza ella la pussibiltà da pudair realisar e finanziar l’Ouvra Electrica Sarsura illa Val Sarsura cun munaida dal cumün. Üna soluziun pussibla es, cha’l proget da la nouv’ouvra electrica inclus la nouva sablunera gniss realisada da l’Ouvra Electrica Susasca Susch SA (OESS SA), la quala es cun 90 pertschient in possess dal cumün da Zernez. Quist’idea es eir gnüda preschantada illa Posta Ladina dals 24 november. La radunanza cumünala ha approvà cun 36 cunter duos vuschs la dumonda fundamentala da laschar realisar il proget d’ün’ouvra electrica illa Val Sarsura tras l’OESS SA e cun quai eir approvà ils puncts principals dal contrat da concessiun, chi d’eiran avantman in fuorma da sböz. A la suprastanza cumünala es gü concess la cumpetenza da trattar e finalisar il contrat da concessiun tanter il cumün da Zernez e l’OESS SA, sainza stuvair tuornar amo üna vouta in radunanza cumünala, però cun resguardar ils puncts principals manzunats illa missiva ed illa radunanza cumünala. Implü han ils preschaints in radunanza cumünala approvà ün credit posteriur da 253’000 francs per la sarinera nouva da Brail ed ün credit posteriur da raduond 13 400 francs pel proget da sanaziun da la punt da la Via Grialetsch.

Text: Nicolo Bass