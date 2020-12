Tunnel Munt La Schera wieder geöffnet

In der nun abgeschlossenen ersten Sanierungsphase wurden auf einer Länge von 435 Metern die Geometrie des Gewölbes verbessert und wieder mit Spritzbeton gesichert. Besonders erfreulich sei, dass diese Bauarbeiten, trotz der Covid-19-Pandemie bedingten Erschwernissen, im geplanten Zeitrahmen durchgeführt werden konnten.

Die zweite Bauetappe, in der weitere 640 Meter des Gewölbes zu sanieren sind, beginnt am 1. Juni 2021. Während in den Monaten Juni, Juli und August der Tunnel tagsüber befahrbar bleibt, wird vom 1. September bis am 6. Dezember 2021 eine erneute komplette Sperre für jeglichen Verkehr notwendig sein. Insgesamt investiert die Engadiner Kraftwerke AG 17 Millionen Franken in die Strassenverbindung zwischen den beiden Tourismusregionen Unterengadin und Livigno.

(pd)