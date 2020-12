St.Moritz Gourmet Festival erst wieder 2022

Die 28. Ausgabe des St. Moritz Gourmet Festivals unter dem Motto «Swiss Made» wird gemäss einer Mitteilung im übernächsten

Jahr, vom 28. Januar bis 5. Februar 2022, durchgeführt. Die Organisatoren hoffen, dies dannzumal wieder wie gewohnt, also auch mit einem vielfältigen Eventprogramm durchführen zu können.

Vor knapp einem Monat waren die Organisatoren noch zuversichtlich, das St. Moritz Gourmet Festival 2021

zumindest in einem kleineren Format durchführen zu können. Die Voraussetzungen dazu seien in den zehn

Oberengadiner Festival-Partnerhotels mit ihren ausgereiften Schutz- und Hygienemassnahmen nach wie vor

gegeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt verunmöglichen jedoch die immer noch nicht einschätzbaren Rahmenbedingungen die

notwendige Planungssicherheit für ein Festivalprogramm Ende Januar, selbst für die kleineren Genussevents.

Daran wird sich auch auf absehbare Zeit leider nichts ändern, so die Organisatoren.

Unter dem Motto «Swiss Made» werden zehn Schweizer Starchefs als Gastköche, zusammen mit den ebenfalls hoch ausgezeichneten Local Chefs der Partner-Hotels im 2022 für Hochgenüsse im Oberengadin sorgen. «Zu dieser Entscheidung hat uns vor allem auch der Wunsch und die Hoffnung bewogen, den Festivalgästen und allen Beteiligten im 2022 wieder die uneingeschränkte Freude bei unserem Kultfestival mit einem vielfältigen

Genussprogramm, wie gewohnt bieten zu können», wird Martin Scherer, Präsident des Vereins St. Mortitz, in der Mitteilung zitiert.

Fest stünde aber schon jetzt, dass trotz Verzicht auf das St. Moritz Gourmet Festival im kommenden Jahr, unbeschwerte und erlebnisreiche Aufenthalte in den Partnerhotels mit ihren zahlreichen Vorzügen auch in dieser Wintersaison möglich sind und das Engadin immer eine Reise wert ist. (pd)

Foto: Küchenparty am St. Moritz Gourmet Festival 2018. Foto: Jon Duschletta