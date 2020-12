Beschränkung auf zwei Drittel der Kabinenkapazitäten

Bundesrat Alain Berset hat am Freitag an einer Medienkonferenz eine Beschränkung auf maximal zwei Drittel der Steh- und Sitzplätze in geschlossenen Transportmitteln von Bergbahnen verkündet. Das Ziel soll bleiben, Skigebiete offen zu halten. Schutzkonzepte bedürfen aber neu einer Bewilligung.

Auch wenn die befürchtete Einführung einer Obergrenze von Personen in Skigebieten nicht verhängt wurde, so werden zumindest die Kapazitäten in geschlossenen Transportmitteln innerhalb der Skigebiete - ohne den ÖV übrigens - auf zwei Drittel der normalen Kapazität beschränkt. Mit allen Mittel soll laut Gesundheitsminister Alain Berset verhindert werden, dass die angespannte Situation in den nächsten Tagen und Wochen aus dem Ruder läuft und sich die zweite Coronawelle verstärken kann.

Skigebiete müssen ihre Schutzkonzepte von den jeweiligen Kantonen absegnen und bewilligen lassen. Skigebiete die schon geöffnet haben, müssen, falls nicht schon erledigt, eine solche Bewilligung nachträglich erwirken. Kantone können demnach selbst entscheiden, ob Skigebiete öffnen können und die Bewilligung dort auch wieder entziehen, wo die Schutzkonzepte und Massnahmen nicht eingehalten und erfüllt werden.

Grundsätzlich sind Skigebiete angehalten, Personen mit Krankheitssymptomen den Zutritt zu den Transportmitteln zu verwehren. Laut Berset können Skigebiete dahingehend aktiv werden, dass sie von ihren Gästen eine negative Selbstdeklaration verlangen können. Berset appellierte deshalb an die Wintersportler selbst, mit Symptomen zu Hause zu bleiben, sich zu isolieren und sich unverzüglich testen zu lassen.

Am Dienstag will der Bundesrat die Lage neu beurteilen und hält sich vor, am nächsten Freitag bei Bedarf neue Massnahmen zu verhängen. (jd)