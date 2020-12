Südbündner Bevölkerung wird durchgetestet

Die Bündner Regierung hat am Freitagvormittag eine neue Covid-Teststrategie für Graubünden vorgestellt.

Neben den Einschränkungen des öffentlichen Lebens sieht die Gesamtstrategie Flächen- und Kontrolltests vor. Im Rahmen eines schweizweit einmaligen Pilotprojekts wird am übernächsten Wochenende, von Freitag 11. bis Sonntag 13. Dezember in den Regionen Maloja (Tourismusgrossregion), Bernina (hohe Fallzahlen) und Engiadina Bassa/Val Müstair die gesamte Bevölkerung auf freiwilliger Basis auf Covid-19 getestet. Laut Regierungsrat Peter Peyer erfolgt dies auch um eine Momentaufnahme über die asymptomatischen Personen zu erhalten und gezielte Massnahmen einleiten zu können. Mit diesem Pilotprojekt wird zusätzlich die Ausgangslage geschaffen, um bei Bedarf, also bei einer weiteren oder erneuten Verschlechterung der Fallzahlen, einen Flächentest über den ganzen Kanton durchzuführen.

Zudem soll in Bergbahn- oder Hotelleriebetrieben, bei Gesundheitsberufen, Lehrpersonen oder anderen Berufsgruppen mit vielen sozialen Kontakten sowie bei Besuchern in Pflegeheimen und Spitälern neu periodisch und systematisch getestet werden. Das hilft laut Peter Peyer asymptomatische Personen zu identifizieren und Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen. In ein paar Tagen soll zudem auch Betrieben eine regelmässige Durchtestung der Mitarbeitenden angeboten werden. Es gehe darum, die Testreihen zu intensivieren und die Positivitätsrate dadurch zu senken. «Je mehr Personen sich testen lassen, desto schneller und besser können wir die Positivitätsrate senken und die Lage mittelfristig in den Griff bekommen», so Peyer.

Die Kosten für sämtliche Tests werden vom Kanton übernommen und sind demnach für die Betroffenen kostenlos.

Peter Peyer hofft, dass im nächsten Jahr auch mit Impfungen begonnen werden kann. Allerdings würden neuste Meldungen aus der Pharmabranche hier wenig Hoffnung verströmen. (jd)