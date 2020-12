Zwei Mal zu schnell und ohne Ausweis erwischt

Am Sonntag ist in Casaccia im Bergell ein zu schnell fahrender Fahrzeuglenker mit annulliertem Führerausweis angehalten worden. Bereits am Donnerstag hielt die Kantonspolizei Graubünden denselben Lenker, ein 51-jähriger Italiener, in fahrunfähigem Zustand in St. Moritz an.