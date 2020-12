Auch am Sonntag kein Weltcuprennen

Nachdem bereits das Weltcuprennen der Damen vom Samstag abgesagt werden musste, findet nun auch das Rennen am Sonntag im St. Moritzer Skigebiet Corviglia nicht statt. Wegen grosser Lawinengefahr muss das Skigebiet geschlossen werden.

Die Mitteilung der Organisatoren:

Aus Sicherheitsgründen kann auch morgen kein Rennen in St. Moritz stattfinden: Infolge der aussergewöhnlich starken Schneefälle und starken Winde innerhalb der letzten 24 Stunden herrscht im ganzen Oberengadin grosse Lawinengefahr (Stufe 4 gemäss dem SLF Davos). Aus diesem Grund wird das Skigebiet St. Moritz Corviglia ab sofort geschlossen. Der für morgen Sonntag, 6. Dezember geplante Super G der Damen muss daher leider abgesagt werden. Das Organisationskomitee des Ski Weltcup St. Moritz bedauert die erneute Absage sehr. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für Ihre grosse Unterstützung und Treue auch in diesem sehr herausfordernden Jahr.

Autor: pd