Testen ist solidarisch

Das Massnahmenpaket des Kantons kommt sehr spät, aber mit dem richtigen Inhalt. Angesichts der bedrückenden Corona-Zahlen und der bevorstehenden Festtage war die Regierung dazu verdammt, zu handeln. Die beschlossenen Restriktionen werden einige hart treffen – insbesondere die Gastronomen. Da ist es folgerichtig, dass die Regierung mithilfe finanzieller Unterstützung flankierende Massnahmen ergriffen hat. Der überwiegende Teil der Bevölkerung wird den kurzen Teil-Lockdown zwar zu spüren bekommen, er ist aber nicht existenziell.

Wenn denn der angestrebte Turnaround in den nächsten zwei Wochen tatsächlich gelingt. Was alles andere als sicher ist. Als Voraussetzung dafür wird einmal mehr an die Eigenverantwortung appelliert. Es wäre höchste Zeit, diesen in den vergangenen Monaten überstrapazierten Ausdruck durch das Wort Solidarität zu ersetzen. Denn zu hoffen ist, dass das Durchtesten der Südbündner Bevölkerung auch auf freiwilliger Basis funktioniert. Lassen Sie sich testen, Sie zeigen sich damit solidarisch!

Nur so wird es gelingen, die Ansteckungsketten nachhaltig zu durchbrechen und längerfristig den Jo-Jo-Effekt zu verhindern. Der auf kurze Zeit beschränkte Teil-Lockdown bringt rein gar nichts, wenn es nachher weitergeht wie in den vergangenen Monaten. Dann droht die dritte Welle mit der Gefahr, dass die Tourismus-Wirtschaft komplett an die Wand gefahren wird.

Autor: Reto Stifel

