St. Moritz will eine effizientere Tourismus-Organisation

Medienmitteilung im Originalwortlaut:

«Dazu brauchen wir optimale Organisations-Strukturen», fordert Martin Berthod, im Gemeindevorstand St. Moritz für den Tourismus verantwortlich. Heute seien zahlreiche Stellen involviert, deren Zuständigkeiten teilweise unklar sind, was zu Doppelspurigkeiten und Frustrationen führe. «Der Koordinations- und Abstimmungsaufwand ist erheblich. Dadurch sind wir zu langsam, nicht nah genug an unseren Gästen und die Partner sind verwirrt, weil sie nicht wissen, wer ihre Ansprechpartner sind.»



Deshalb hat der Gemeindevorstand auf Empfehlung der Tourismus-Kommission St. Moritz und in Abstimmung mit dem Prozess zur Neupositionierung der ESTM AG entschieden, vorsorglich den Vertrag mit der Engadin St. Moritz Tourismus AG per Ende 2022 zu kündigen. Während dieser zwei Jahre soll gemeinsam, mit allen für den Tourismus relevanten Stellen, eine für St. Moritz effiziente Organisation entwickelt werden. «Dazu benötigen wir zuerst eine fundierte Auslegeordnung. Wir müssen die Aufgaben und Schnittstellen zur ESTM AG sauber definieren und abgrenzen, schauen, welche Organisationsform die beste ist und ob allenfalls Gesetzes- und Strukturanpassungen nötig sind. Dann haben wir eine gute Grundlage, um den Leistungsauftrag für die ESTM AG zu bestimmen und können einen neuen Vertrag abschliessen», erklärt Eveline Fasser Testa, Präsidentin der Tourismus-Kommission St. Moritz.



Bei der Kündigung gehe es nicht darum, die Zusammenarbeit mit der ESTM AG zu beenden. «Im Gegenteil, wir sind alle auf eine übergeordnete, starke Tourismus-Organisation angewiesen, die die Themen der Destination Engadin St. Moritz bearbeitet», so Martin Berthod. «Ich begrüsse die offene, transparente Kommunikation und den gegenseitigen Willen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten», sagt Kurt Bobst, Verwaltungsratspräsident der ESTM AG. (pd)