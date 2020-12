Prossem pass per üna colliaziun da tren

In marz 2012 vaiva la Grischconsulta AG realisà ün stüdi d’ütilità a reguard la colliaziun da tren da Scuol a Mals. Uossa dess la Regenza laschar valütar da nouv quist stüdi, natüralmaing resguardond il svilup turistic dals ultims ons e la situaziun da partenza chi s’ha müdada eir causa l’interess dals pajais vaschins. Uschè dessan gnir resguardadas las conclusiuns illas prosmas trattativas. Implü dess la Regenza elavurar ün concept per ragiundscher plü svelt pussibel ils böts definits illa decleranza d’intenziun chi’d es gnüda suottascritta als 9 settember da quist on dals rapreschantats dals trais pajais.

In october 2019 vaiva respus il cusglier guvernativ üna dumanda dal grond cusglier Mario Salis, declerand cha’l proget d’üna colliaziun da tren tanter l’Engiadina ed il Vnuost gnia valütà sco prüma priorità, scha la situaziun as vess da müdar enormamaing in congual cul stüdi d’ütilità da la Grischconsulta AG da l’on 2012. Cha ün da quists müdamaints füss per exaimpel, scha’ls pajais vaschins surpigliessan 75 pertschient dals cuosts d’infrastructura. Quista resposta ha manà svung in chosa. Tanter oter han suottascrit als 9 settember ils rapreschantants da las Regenzas dal Tirol, dal Tirol dal Süd, da la Lombardia e dal Grischun üna decleranza d’intenziun per promouver e megliorar la mobilità sur cunfin, impustüt pel trafic sün binaris. In Austria es la Regenza dal Tirol gnida incumbenzada in october da realisar ün stüdi da realisabiltà per üna colliaziun da tren da Landeck a Mals.

Ils trais deputats chi han suottascrit sco prüms l’incumbenza a man da la Regenza, vezzan quista colliaziun da Landeck a Mals sco concurrenza per üna colliaziun da l’Engiadina i’l Vnuost. Cha perquai stopcha eir il Parlamaint grischun metter ün signal. Sco ch’els scrivan, güdicheschan hozindi ils turistikers da nom e da pom oter la situaziun e l’importanza d’üna simla colliaziun co i’l stüdi da la Grischconsulta chi’d es dal rest bod desch ons vegl. Cha perquai saja indichà da valütar l’ütilità da nouv.

Text: Nicolo Bass