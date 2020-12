Erneuter Test in Samedan

Dank dem Flächentest vom vergangenen Wochenende besteht eine Momentaufnahme der Verbreitung von Covid-19 in Personen, die das Virus unerkannt in sich tragen. In Samedan übersteigt diese Anzahl den Mittelwert um ein Vielfaches.

Morgen Donnerstag wird von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr nochmals kostenlos in der Promulins Arena getestet. Gerade bei Kindern und Jugendlichen wurde eine sehr hohe Positivitätsrate festgestellt, heisst es in einer Mitteilung der Kommunikationsstelle Coronavirus Kanton Graubünden. Daher bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese mittlerweile auch ihre Eltern, Grosseltern und ihr sonstiges Umfeld angesteckt haben. Für Unternehmen sei das Testen der Belegschaft zentral – denn so könnten diese mit der Isolation von Mitarbeitenden jetzt sicherstellen, dass diese im neuen Jahr wieder einsatzfähig sind – und nicht durch unerkannte Ansteckungen dann ein Vielfaches des Personals ausfällt. Daher sei es jetzt wichtiger denn je, die Ansteckungskette mit einer breit angelegten Testung zu unterbrechen. Aus diesem Grund sollten sich nun möglichst alle in der Gemeinde Samedan nochmals kostenlos testen lassen.

Anmeldung unter www.gr.ch/corona-test

(pd)