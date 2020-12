Approvà il preventiv e divers drets da fabrica

Per l’on 2021 prevezza il cumün da Valsot pro sortidas da bundant 10,3 milliuns francs ed entradas da s-chars 11,4 milliuns francs ün suravanz d’entradas da bundant ün milliun francs. La radunanza cumünala ha approvà il preventiv unanimamaing. Plünavant han las 31 votantas e votants preschaints acceptà dumondas da credit per divers progets. Ils gronds imports sun bundant 1,1 milliun francs per l’infrastructura da la zona industriala Plan da Muglins, 200 000 francs pella progettaziun da l’ingrondimaint da la chasa da scoula a Strada, 20 000 francs pel provedimaint da stüder fö ill’Acla da Fans ed amo üna jada 20 000 francs pella sanaziun dal sviamaint via da god Clisot. Implü ha la radunanza acceptà la süertà per l’import da 150 000 francs pella Società cooperativa Alp Tea Tschlin ed approvà ils contrats da dret da fabrica culla Società da biatlon Sclamischot e per ses chamonnas. Ils preschaints han approvà eir las revisiuns parzialas da la ledscha d’impostas cumünala e da la ledscha da pumpiers. Il pè d’impostas per l’on 2021 hana fixà sün 95 pertschient da l’imposta simpla chantunala.

Text: fmr/fa