Butia Lavin in nouv vesti

Precis desch ons davo l’ingrondimaint da la butia da cumün da Lavin e l’integraziun d’üna agentura da posta e l’infuormaziun turistica in quella ha la Butia Lavin optimà sia sporta. Las lavuors, sustgnüdas da l’Agüd Svizzer da Muntogna, as vaiva stuvü suspender pervi dal lockdown dal corona d’avrigl sün december. Dürant quatter dis han commembers da la società cooperativa Butia Lavin, collavuraturas e voluntaris optimà il sortimaint in butia e la parütta da quella. Nouv es gnü s-chaffi ün «Chantun da Lavin» per prodots indigens. Eir il chantun pels affars postals es gnü adattà cun ün terminal digital actual.

Text: cdm/fmr