Britische Gäste in Quarantäne schicken

Die Bündner Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter sind am Dienstag mit einem Schreiben des Gesundheitsamtes Graubünden bedient worden. In diesem werden die Gastgeber darauf aufmerksam gemacht, dass alle Personen, die seit dem 14. Dezember aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz eingereist sind, sich an ihrem Feriendomizil für zehn Tage in die Quarantäne begeben müssen.