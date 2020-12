«Quai nun es stat ün bel mumaint»

Divers ons s’ha ingaschà Rico Lamprecht da Sta. Maria per la politica da la Val Müstair. In settember passà nun es il paur e bazegner da set abiadis plü gnü reelet sco president dal cumün da Val Müstair, davo quatter ons in uffizi. Las pendenzas sun evasas ed el es pront per surdar seis büro a sia successura Gabriella Binkert Becchetti.

FMR: Rico Lamprecht, ha’L passantà bain ils Dis da festa?

Rico Lamprecht: Schi, fich bain. Per part vaina festagià Nadal in cumpagnia da la famiglia e cun daplü distanza. Id es stat ün bel Nadal. Nos bain pauril es situà in ün bel lö e l’atmosfera culla naiv d’eira perfetta.

Che pendenzas ha’L amo da liquidar quist ultim di sco president cumünal?

Eu n’ha cumanzà da preparar la surdatta a mia successura fingià davo las elecziuns in settember. Las pendenzas urgiaintas sun liquidadas. Mardi n’haja amo suottascrit pajamaints. Quai sarà stat l’ultima vouta ch’eu d’eira sco president cumünal in chasa cumünala.

Che es stat per El il punct culminant dals ultims quatter ons?

Quel es stat in schner da quist on cur cha la populaziun da la Val Müstair ha acceptà cun gronda majorità la Charta 2021 – 2030 da nos parc da natüra Biosfera Val Müstair. La partecipaziun a quella radunanza cumünala es statta fich gronda. Ed uschè ün resultat es üna gronda satisfacziun per l’ingaschamaint intensiv in chosa. La Charta sto gnir renovada mincha desch ons.

… e’l punct bass da Seis temp d’uffizi sco president cumünal?

Quai d’eira garanti la na reelecziun sco president cumünal da l’ultim settember. Per ün president in uffizi sgüra na ün bel mumaint. Quai es però la decisiun dal suveran e quella accept eu. Plünavant sun eu superbi da quai ch’eu n’ha ragiunt i’ls ultims quatter ons.

I’l cumbat electoral pel presidi cumünal es gnü critichà tanter oter sia politica da persunal. I’l preventiv per prossem on sun las sortidas in quist ressort per 400 000 francs plü bassas congualadas cun l’on avant. Füssa stat meglder da nu far müdamaints pro’l persunal?

La politica da persunal nun es be üna roba dal president, dimpersè da tuot la suprastanza cumünala. Nus vain reorganisà l’uffizi tecnic e forestal. S’inclegia cha müdamaints nu plaschan mai a tuots. Duos persunas han perquai desdit lur plazzas da lavur.

Vessa’L avant ün on S’imaginà chi detta üna jada ün virus chi’d es capabel da metter suotsura tuot il muond?

Na! Quel ha influenzà bleras decisiuns da nos minchadi. La glieud es gnüda plü sensibla e plü malcuntainta. I nu’s po plü far quai chi’s d’eira adüsà e per tuots nun es quist temp, pustüt uossa dürant ils dis da Nadal e Büman, uschè simpel. Is bada cha’ls contacts socials mancan. Ingon vain nus gnü be duos radunanzas cumünalas. Eu sper chi’s possa bainbod darcheu gnir insembel e discuter tscherts affars chi nu pon gnir evas be cun üna votaziun a l’urna.

Co guarda oura il prüm di da lavur prossem on sainza la carica da president?

Eu n’ha adüna fat da paur e quai faraja inavant. Il prüm mez on pigliaraja ün pa plü pachific e da plü temp per mai e per mia famiglia. La carica da president cumünal es colliada cun bler squitsch, blera respunsabiltà e pretenda ün grond ingaschamaint. Tuot quai nu n’haja davo plü.

El resta inavant grondcusglier. Co funcziuna a partir da Büman la collavuraziun cun las instanzas politicas regiunalas e cumünalas?

Sco grondcusglier n’haja il dret da’m partecipar a las sezzüdas da la suprastanza cumünala, simplamaing sainza il dret da vuschar. E lura daja regularmaing inscunters culs oters grondcusgliers da la regiun. Quai chi’m mancarà il plü ferm saran las sezzüdas dals presidents cumünals da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair.

Intervista: fmr/afi