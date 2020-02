Veiculs da La Posta inscrits in rumantsch

Illas regiuns dal chantun Grischun, chi sun per gronda part rumantschas, inscriva La Posta ils veiculs da distribuziun a partir da subit cun «La Posta». Uschè segua La Posta ad üna dumonda da la Lia Rumantscha chi s’ingascha per la promoziun persistenta da la lingua e cultura rumantscha.

La Posta renovescha regularmaing sia flotta da veiculs. In Grischun posta ella ils nouvs veiculs da quinder inavant cun l’inscripziun illa quarta lingua naziunala. «Nus vain grond plaschair cha La Posta sustegna nossas fadias per mantgnair la lingua rumantscha», disch il secretari general da la Lia Rumantscha Martin Gabriel. «Grazcha a quista masüra vain rinforzada la visibiltà da la lingua rumantscha ed ils interess dals umans in Grischun vegnan eir tuts serius», agiundscha’l. Concret significha quist pass, cha’ls veiculs chi vegnan furnits illas regiuns da distribuziun Surselva sura, Laax Lai, Casti, Suses, Val Müstair e l’intera Engiadina sun da principi inscrits cun «La Posta». Uschè vain megliorada la percepziun da la lingua tradiziunala i’ls territoris rumantschs dal Grischun. Tenor ils respunsabels da La Posta douvra quai uossa ün tschert temp, fin cha tuot ils veiculs sun inscrits in rumantsch, perche cha La Posta rimplazza ils veiculs da distribuziun in etappas tenor ün ciclus d’adöver üsità. «Gugent muossain nus la diversità linguistica da nos Chantun cun inscriver ils veiculs eir in talian e rumantsch», disch Niklaus Zippert, manader da la regiun da distribuziun da chartas a Cuoira.

Text: Posta Ladina