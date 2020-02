Petition will Flugplatz-Umzäunung verhindern

Mit der geplanten Weiterentwicklung des Flughafens Samedan soll unter anderem auch ein Zaun rund um das Flughafengelände gebaut werden. «Vorgeschrieben ist dieser nicht, aus Sicherheitsüberlegungen aber wollen die Betreiber, das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) und der Zoll eine Umzäunung», sagt Christian Meuli, Präsident der Verwaltungskommission des Flughafens. Dieser müsste zusammen mit weiteren Projekten in einem soge‧nannten Plangenehmigungsverfahren abschliessend durch das Bazl bewilligt werden. Für das Forum Engadin kommt eine solche Umzäunung allerdings nicht infrage. Die Organisation hat eine Petition lanciert, mit der Bitte an die Behörde, auf diese zu verzichten. Weil sie unnötig sei, weil es noch nie einen Unfall gegeben habe und weil das Thema Sicherheit ein Argument sei, um alles durchzuboxen, was man wolle, so Hansjörg Hosch, Präsident des Forums Engadin. Auch verschandele ein solcher Zaun die Landschaft. Ziel der Petitionäre ist es, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, ein bestimmtes Quorum ist nicht erforderlich. Mehr zu diesem Thema in der gedruckten Ausgabe vom 11. Februar.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg