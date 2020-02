In memoria ad Edgar Vital sun exposts purtrets ill’aula da l’Institut Otalpin a Ftan adüna da marcurdi fin dumengia da las 14.30 fin las 18.30. L’exposiziun dà üna bella survista da la vita, da sias ouvras e da seis agir. Edgar Vital es nat dal 1883 a Ftan e dal 1894 ha el fat müdada a Cuoira, ingio ch’el ha frequentà la scoula chantunala. Plü tard ha el fat ils stüdis a Minca, a Firenze ed a Roma. A Genevra ha el lura inscuntrà divers artists ed oters homens cuntschaints chi han dat ad Edgar Vital nouvs impuls. Dal 1913 es el tuornà in sia stretta patria a Ftan ed ha lavurà là sco pittur d’art, sco disegnadur ed illustratur. Seis motivs chattaiva el impustüt in seis contuorns. Sper la lavur cun culuors d’öli faiva el eir skizzas cun charbun e culla penna. Davent da sonda chi vain exista la pussibiltà da visitar sias ouvras e da’s laschar surprender da seis möd da pittürar viv e creativ. Üna gronda collecziun es hoz in possess da la Società «Art Edgar Vital» a Ftan. Adonta da seis spiert viv ed intensiv nun ha el passantà sia vita illas metropolas da l’Europa, dimpersè in sia patria amada, l’Engiadina. L’exposiziun a l’Institut Otalpin a Ftan vain drivida in sonda chi vain e düra fin al principi da marz 2020.

Autur: fmr/bcs