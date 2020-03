Restrecziuns eir pro’ls fanestrigls cumünals

Quai vala pel plü per butias da mangiativas, apotecas e drogarias, schofförs dal traffic public opür eir fanestrigls da la Posta opür dals cumüns ed uffizis.

Reagi sülla situaziun extraordinaria ha eir l’administraziun dal cumün da Zernez. Daspö mardi resta serrada la porta da la chasa cumünala a la populaziun sco ch’üna gronda tabla ed avis ufficials in rumantsch e tudais-ch decleran. Voul dir, cha’l contact cun l’administraziun cumünala vain restret da lündeschdi fin venderdi da las 9.00 fin las 11.00 e da las 14.00 fin las 16.00 sulettamaing sün telefon e sün e-mail (vair suotvart). Pel mumaint avert resta invezza il Center da documaints d’identità a Zernez. Termins sun però pussibels exclusivmaing be amo sün annunzcha per Telefon opür per e-mail. Vair eir las annunzchas ufficialas sün pagina 2 da la «Posta Ladina» dals 19 marz. Implü vain eir cusglià da consultar las paginas d’internet dals singuls cumüns. (jd)

Contact per l’administraziun cumünala da Zernez suot Telefon 081 851 44 44 opür per e-mail a zernez@zernez.ch.

Center da documaints d’identità: Telefon 081 851 44 00, e-mail ausweisezernez@afm.gr.ch