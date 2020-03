I nu darà qualchosa plü impreschiunant co da pudair admirar il tschêl staili in nots serainas d’inviern. Indombrablas glüms brillan al vout dal firamamaint. In quists mumaints vain consciaint l’immensità da l’univers cun tuot seis misteris e quant passager e pitschen cha l’uman es.