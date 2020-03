Neue Online-Plattform für das lokale Gewerbe

Geschäfte können ihr Angebot mit einem einfachen Formular auf der Website selber registrieren. Kunden gewinnen eine Übersicht über alle regionalen Angebote und können Produkte persönlich bei ihrem Geschäft bestellen.

Die Online-Plattform regiunebvm.shop versteht sich als Alternative zu den Online-Shops der grossen Konzerne und will ermöglichen, dass für Einkäufe auch in der aktuellen Situation die Geschäfte in der Region berücksichtigt werden. Produkte aus dem lokalen Gewerbe sollen so weiterhin direkt an die Kundschaft gelangen. Davon profitieren Firmen und Kunden gemeinsam – kurz- wie langfristig. Denn: Das lokale Gewerbe ist unverzichtbar für das Arbeiten und Wohnen, für das Leben und den Urlaub in der Regiun EBVM.



Die Online-Plattform regiunebvm.shop ist eine überregionale Initiative im Kanton Graubünden und wird in der Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair von der Regionalentwicklung initiiert. Die Initianten stellen sicher, dass die Online-Plattform breit kommuniziert wird und das regionale Angebot bestmöglich genutzt wird. Alle Angebote des Detailhandels und der Gastronomie in der Regiun EBVM in Kartenform auf www.regiunebvm.shop. (pd)