Braucht der Flughafen einen Zaun?

Gemäss einer Medienmitteilung der Infra Regionalflughafen Samedan (Infra) kam es am Flughafen Samedan in den letzten sechs Jahren zu 64 dokumentierten und damit relevanten Vorkommnissen mit Menschen und Tieren, die sowohl deren Sicherheit wie auch den Flugbetrieb hätten gefährden können. Zu einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen sei es glücklicherweise bisher nicht gekommen. Damit dies auch so bleibe, seien geeignete Massnahmen notwendig. Darum habe die Infra mit der Erarbeitung eines Umzäunungskonzeptes begonnen. Das Konzept solle aufzeigen, wie Mensch und Tier in Zukunft besser geschützt und die Sicherheit des Flugbetriebs gewährleistet werden könnten. Das Konzept befinde sich allerdings noch in der Anfangsphase und müsse in den kommenden Monaten konkretisiert werden. «Es ist uns ein Anliegen, die Bevölkerung über die Entwicklungen am Flughafen laufend zu informieren, sobald entsprechende tech-nische Konzepte/Projekte vorliegen.

«Zur Umzäunung gibt es zum heutigen Zeitpunkt nichts ausreichend Konkretes, das wir kommunizieren könnten», sagt Christian Meuli, Präsident der Infra. Bis zum Herbst 2020 lägen voraussichtlich erste Informationen zum Umzäunungskonzept vor. Die Infra halte die Bevölkerung im Oberengandin auf dem Laufenden und werde entsprechend informieren.

Im September 2012 hat sich die Oberengadiner Bevölkerung mit 79 Prozent Ja-Stimmen für das Gesetz über die Förderung des Regionalflughafens Samedan ausgesprochen. Dieses sieht unter anderem vor, dass eine sichere, nachhaltige und langfristig stabile Anbindung des Oberengadins an den Flugverkehr gewährleistet wird. Vorfälle auf der Piste, welche die Sicherheit der Passagiere und Besatzungen, aber auch von Mensch und Tier auf der Ebene gefährdeten, müssten mit geeigneten Massnahmen verhindert werden. Ebenso müssen Fluggeräte vor Manipulationen oder Beschädigungen geschützt werden, damit die Flugtüchtigkeit nicht beeinträchtigt werde. Andernfalls könne das Bundesamt für Zivilluftfahrt und die Europäische Agentur für Flugsicherheit mittelfristig den Flugbetrieb im Oberengadin einschränken.

Aktuell sammelt das Forum Engadin Unterschriften gegen eine allfällige Umzäunung rund um den Flugplatz Samedan. Unterstützt wird es dabei von Umweltschutzverbänden.

