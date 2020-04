«Stat a chasa chars amis ...»

Chi nu cugnuoscha l’Alpina Quintett? Blers ons han ils tschinch «utschels da la not» pisserà cun «rier e chantar» e «neglas cotschnas da Müstair» per buna glüna in Engiadina e sur ils cunfins da la val.

Lur ultima gronda cumparsa es statta avant blers ons in occasiun d’üna concurrenza da chanzuns rumantschas importantas. Els han nempe ragiunt la seguonda plazza ed han stuvü tuornar per l’occurrenza finala sül palc. Intant esa gnü magari quiet intuorn l’Alpina Quintett – fin in temps dal coronavirus, ingio chi’d es da star a chasa ed evitar contacts socials. Our da spüra lungurella s’han fat dudir duos dals commembers da l’Alpina Quintett. Robert Demonti e Reto Mayer han chattà il recept d’occupaziun: i’s piglia las veglias chanzuns dal quintett cuntschaint ed as adatta quellas al tema dal virus corona. Sün distanza s’inclegia e natüralmaing per conferenza da video.

Autur: Nicolo Bass / Video: Reto Mayer