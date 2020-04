Mia prüma vouta ...

Forsa es quist il tema sbaglià in temps da la crisa da corona, ingio cha blers fan «homeoffice» ed il viadi da lavur düra be ün per pass da stanza in stüva. Però eu less listess tematisar il viadi da lavur. Ün stüdi (displaschaivelmaing es quel fingià tschinch ons vegl) pretenda nempe, cha’ls Svizzers sun in media s-chars üna mezz’ura in viadi per rivar da chasa al lö da lavur. In Germania düra quist viadi in media dafatta 44 minuts. In mincha cas viagian (o forsa penduleschan) milliuns da persunas minchadi a lavur e la distanza importaiva dal 2016 in media 14,5 kilometers. Quai d’eiran dafatta 100 meters daplü co duos ons avant (pretenda Google). Otras cifras impreschiunantas demuossan cha 72 000 persunas han ün viadi da lavur da tanter 50 e 75 kilometers, 25 000 persunas viagian tanter 75 e 100 kilometers e bod 17 000 persunas dafatta 100 kilometers per viadi al di. Google pretenda eir, cha’l viadi da lavur dals muntagnards saja bainquant plü cuort. E uossa rivaina planet sül punct: Cun ün’età da planet vers tschinquanta nu n’ha eu in meis temp da lavur amo mai gnü la pussibiltà da chaminar da chasa a lavur! Uossa pensaran ils furberuns, cha’l vess bain pudü chaminar da Zernez sü Samedan, o almain da Strada oura S-chadatsch. Cha quai til vess dafatta fat bain ...

Ma laschai a mai meis plaschair e la pointa da quista columna: Daspö cha n’ha fat müdada a Scuol, n’haja la pussibiltà da pudair chaminar a lavur. E la prüma vouta ha fat grond plaschair. Che privilegi – dafatta per ün ami dals veiculs cun quatter roudas. Perquai: Scha’m inscuntrais vers saira a chaminar tras Scuol cun ün «smile» sur tuot la fatscha, schi giod eu güst quel mumaint da pudair chaminar a chasa. Causa cha’l viadi da chasa a lavur va üna buna part insü, am manca a bunura intant amo il rierin ... ;-)

Autur: Nicolo Bass