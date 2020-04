Prescha fa üna decisiun a Scuol

Ils cumüns in Engiadina Bassa e Val Müstair s’han eir organisats dürant la crisa dal coronavirus. Las sezzüdas han lö in möd digital ed ils blers affars politics nu fan amo propcha prescha. Be a Scuol stess gnir decis plü svelt pussibel a reguard ils impraists a l’Institut Otalpin Ftan.