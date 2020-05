Ün clom da vita musical

La Società da musica Scuol nun ha amo gnü la pussibiltà da preschantar l’unifuorma nouva in patria. Concerts e festas da musica sun gnüdas spostadas sün l'on chi vain. Pella paja daja ün video da musica da chasa.

L’on passà han las musicantas ed ils musicants da Scuol tut part a la festa da musica districtuala a Neftenbach ed a la festa da musica chantunala ad Arosa. Quai sun stattas las prümas preschantaziuns cull’unifuorma nouva. Quist on d’eira lura previs il concert annual la Gövgia soncha, als 9 avrigl e lura in gün a la gronda festa districtuala a Zernez. Però il coronavirus ha gnü oters plans e l’ultima prouva da musica a Scuol ha gnü lö als 9 marz. La preschantaziun da l’unifuorma in patria gnarà spostada sün l’on chi vain. Ün segn da vita musical daja però listess. Suot la direcziun dal dirigent Reto Mayer han realisà las musicantas ed ils musicants ün video special. Minchün ha sunà sia part a chasa ed il dirigent a masdà la pasta musicala.

Autur: Nicolo Bass

Video: Reto Mayer