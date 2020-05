13,3 Millionen Franken für den Wald

Das Projekt beinhaltet die Instandstellung von insgesamt 74,9 Kilometer Waldstrassen und Maschinenwegen, verteilt auf 68 Einzelobjekte. Damit wird die Erschliessung von rund 11 000 Hektaren Schutzwald und von rund 3000 Hektaren weiteren Waldes verbessert. Zudem enthält das Projekt die Erstellung von fünf neuen Löschwasserbecken: je eines in Domat/Ems, Haldenstein, Pontresina und zwei in Fläsch. In Celerina wird eine Löschwasserleitung mit zwei Hydranten zur Waldbrandbekämpfung erstellt. Weiter beinhaltet dieses Sammelprojekt die Instandstellung eines durch ein Unwetter beschädigtes Löschwasserbecken in Val Müstair sowie die Beschaffung von Löschmaterial für die zwölf regionalen Waldbrandstützpunkte der Feuerwehren.

(staka)