Uors e lufs in Engiadina

A capita adüna darcho cha uors e lufs passan tres l‘Engiadina e la Val Müstair. Cun que ch’els as mouvan sün ün grand territori, esa suvenz greiv da confermer cha las bes-chas as rechattan propi illa regiun. Tar üna luffa esa sgür ch’ella as rechatta già daspö püs ans in Engiadina.