«Saung, larmas e süjur»

Il pass i’l hockey professiunel es dür e la via es lungia. A drouva bger temp, sacrificis, ed eir ün pô furtüna. Marc Camichel da S-chanf ho listess decis da pruver e fer our da sia paschiun ün mister. Sia via l’ho purto da l’Engiadina giò’l Tessin, e bainbod inavaunt fin l’otra vart dal pajais.