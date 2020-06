Promovind cumposiziuns e cors d’uffants

Da l’on 2016 han Giusep Giuanin Decurtins, Clau Scherrer e Flavia Walder fundà l’uniun «La chanzun rumantscha». Quella ha la finamira da promouver la musica rumantscha in general e la chanzun dals cors in special. Ün dals gronds böts es dad organisar mincha trais ons inclur oter ün festival da la chanzun rumantscha. Il prüm festival ha gnü lö l’on passà in marz a Trun. Fingià ouravant vaiva Clau Scherrer dumandà al dirigent da cor ed anteriur dirigent districtual Curdin Lansel sch’el organisess da l’on 2022 il prossem Festival da la Chanzun rumantscha inclur in Engiadina.

Fingià prestà prümas lavuors

Lansel es stat d’accord ed ha tscherchà glieud interessada al chant chi til güdess ad organisar il festival. «Sco schef da finanzas s’ha miss a disposiziun Arno Felix da Susch chi lavura a Cuoira e pella comunicaziun e’ls mezs d’infuormaziun Jachen Prevost da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha», declera Lansel. Causa il coronavirus han ils trais commembers da la gruppa da lavur gnü infin uossa sezzüdas be da maniera virtuala. «Dürant quist temp sun crodadas davent tuot las prouvas da chant ed eir oters termins, uschè cha nus vain gnü bain temp per prestar prümas lavuors preparatorias», disch Lansel chi presidiescha quista gruppa.

«Cun l’accent sülla chanzun ladina»

Il böt principal dal festival 2022 chi varà lö a Zuoz es, «da render consciaint e cuntschaint a minchün che inventar cha nus vain fingià, quista gronda paletta da bellas chanzuns rumantschas.» L’on passà a Rueun d’eira stat l’accent sülla chanzun sursilvana, a Zuoz sarà quai lura sülla chanzun ladina. Tuot las otras chanzuns rumantschas nu saran neir na exclusas. «Cul festival as voula però eir dar l’impuls chi gnian creadas nouvas cumposiziuns, forsa eir nouvas fuormaziuns da chant», manzuna’l, «nus invidain a tuot las cumponistas e cumponists rumantschs da s-chaffir ouvras nouvas.» Sco a Trun daraja eir in Engiadina üna concurrenza da cumposiziuns: «Tuot quels chi san e pon cumpuoner dessan as partecipar fond üna cumposiziun per cors d’uffants, cors masdats o eir cors virils.» Per avair eir chantaduors e chantaduras da la generaziun giuvna vegnan promovüts eir ils cors d’uffants.

Ils cumponists inoltraran lura lur ouvras ad üna giuria. Quellas cumposiziuns vegnan lura preschantadas al public a chaschun dal festival a Zuoz da differents cors. La giuria vain presidiada dal musicist ed expert Armon Caviezel oriund rumantsch chi abita giò la Bassa.

Autur: Flurin Andry/fmr