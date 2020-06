L’interess da Ladina Gaudenz pels detagls

Expuoner in üna chasa dubla engiadinaisa es alch insolit per l’artista Ladina Gaudenz. Illa Chasa Jaura a Valchava sun fin d’utuon exposts seis purtrets da. «Echo» es il nom da sia exposiziun. Per seis purtrets as lascha ella inspirar da la natüra e’ls detagls our da quella.