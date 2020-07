Profiverträge für Misani und Ritzmann

Beide spielen bereits seit einiger Zeit im HCD-Nachwuchs und haben im Landwassertal ihre berufliche oder schulische Ausbildung absolviert. Seit Trainingsbeginn im Mai bestreiten sowohl Marino Misani wie Fabian Ritzmann die Saisonvorbereitung mit der 1. Mannschaft des HC Davos. Sportchef Raeto Raffainer will die jungen Spieler vornehmlich bei den Profis, voraussichtlich aber primär noch in der Swiss League (wahrscheinlich Ticino Rockets) einsetzen. Gelegentliche Einsätze bei der 1. Mannschaft sei es in der National League oder in einem Cup-Wettbewerb seien je nach Entwicklung aber nicht ausgeschlossen, hält der HCD-Sportchef fest. «DieTalente haben alle viel Potenzial. Wir geben ihnen mit dem Prospect-Vertrag die Rahmenbedingungen, um unter professionellen Strukturen zu traineren. Nun liegt es an ihnen, die Chance zu nutzen. Aber wir wollen ihnen auch die nötige Zeit geben», sagt der aus La Punt stammende Raffainer weiter.

Autor: Stephan Kiener

Foto: HC Davos