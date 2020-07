Deliberà tuot ils progets politics

La radunanza cumünala da Scuol ha deliberà in lündeschdi saira trais ledschas per mans da la votumaziun dals 27 settember. Cuntravuschs haja dat be pro la ledscha davart las taxas da fabrica. Implü han ils preschaints acceptà la nouva cunvegna da prestaziuns cul Center da sandà Engiadina Bassa.