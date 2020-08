Gian Franco Kasper bleibt bis 2021

Eigentlich hätte Kasper bereits auf den Kongress 2020, welcher im Mai in Thailand stattgefunden hätte, zurücktreten wollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der FIS-Kongress aber auf den Herbst in Zürich verschoben. Nun kann auch dieser Anlass nicht stattfinden: Die FIS hat entschieden, den Kongress auf den Juni 2021 zu verschieben, dieser soll im slowenischen Portoroz über die Bühne gehen. Das bedeutet, dass die Vorstandswahlen und somit auch die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Gian Franco Kasper bis im Frühjahr 2021 verschoben worden ist.

Nicht mehr länger zugewartet werden kann hingegen mit der Vergabe der verschiedenen Weltmeisterschaften für das Jahr 2025. Die diesbezüglichen Entscheidungen sollen am 3. Oktober in Zürich gefällt werden.

Autor: Reto Stifel

Foto: z. Vfg