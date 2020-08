Che füss be capito?

Aint il tren d’heja adüna bger temp per am fer impissamaints. Ultimamaing es il tren sto salda cuort aunz Carolina. Our da fnestra d’heja vis duos bellas frejas da god, cotschnischmas, süjusas, simplamaing perfettas. Che füss capito sch’eau vess be svelt fat ün sagl our dal tren per las cler?