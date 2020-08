Special Edition des Sommerlaufs

Heute Sonntag findet der 41. Engadiner Sommerlauf statt. Mit dem Vertical Lauf von gestern Samstag gehen rund 1000 Läuferinnen und Läufer an den Start, Coronabedingt deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Die EP/PL wird in ihrer Ausgabe vom Dienstag darüber berichten.