Parlament liberalisiert das kantonale Geldspielgesetz

Seit Anfang 2019 ist das eidgenössische Geldspielgesetz in Kraft. Der Grosse Rat hat am Donnerstag die Anpassungen des kantonalen Geldspielrechts an das Bundesrecht vorgenommen. Auf kantonaler Ebene wurde das bestehende Verbot von Geschicklichkeitsspielautomaten in Restaurants aufgehoben.