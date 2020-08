La sfida da chattar voluntaris

Il Nationalpark Bike-Marathon ha lö quist on als 19 settember sün üna stricha alternativa. Quai es nouv per tuots, saja quai pels organisaturs, ils partecipants, ma eir pels voluntaris. Tinetta Strimer es activa in tuottas trais funcziuns e declera las sfidas cha la cuorsa da quist on porta cun sai.