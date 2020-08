Sustegn da partenza pel Hotel Scaletta

Daspö l’an 2013 es serro l’Hotel Scaletta a S-chanf. In meg 2020 es gnida fundeda la fundaziun «Stiftung Hotel Scaletta» cul böt da refer l’hotel e’l restorant. Per la cumprita e la renovaziun sun previs cuosts da 16,55 milliuns francs. La populaziun da S-chanf es gnida orienteda avaunt duos eivnas dal proget previs. L’intenziun da la fundaziun es eir gnida preschanteda illa Posta Ladina dals 28 meg 2020. Per cha’l Chantun e’l stedi delibereschan credits stu eir la vschinauncha da S-chanf as parteciper vi dals cuosts. Quist sustegn finanziel da la vschinauncha d’eira tractando per la radunanza cumünela da S-chanf in marculdi passo. La suprastanza cumünela ho fat la proposta da sustgnair il proget per la refacziun da l’Hotel Scaletta cun 300 000 francs per la planisaziun e la dumanda da fabrica, e cun 1,5 milliuns francs scu chapitêl da fundaziun per serrer giò il fabricat. Üna tschientina da votantas e votants da S-chanf sun seguieus a l’invid per la radunanza cumünela. E già tar la preschantaziun da las tractandas haun tscherts abitants fat valair lur dubis invers il sustegn finanziel pel proget Hotel Scaletta. Üna votanta ho pretais cha la tractanda gnia spusteda sün pü tard. Chi maunchan ils detagls dal proget ed impustüt cha la situaziun finanziela da la vschinauncha, respectivamaing cha’l rendaquint 2019 nu saja niauncha auncha cuntschaint. Ün oter votant ho fat valair cha la basa leghela per promoziun d’economia locala mauncha ed ün terz ho dit, cha chi chi voul fabricher dessa eir pisserer svess pels raps, sainza druver raps d’impostas.

Hotel cun 40 fin 45 staunzas

Ils preschaints in radunanza cumünela haun decis da tratter l’affer ed haun accepto las tractandas. Uschè cha minchün ho pudieu dir sieu parair, fer dumandas e sclerir sia posiziun. Ils respunsabels dal proget haun preschanto lur böts e suottastricho ils avantags. Ils iniziants e commembers da la fundaziun vöglian realiser ün hotel da 40 fin 45 staunzas doblas (80 fin 90 lets). Cha’l proget saja our dal punct da vista economic e d’architectura da grand’importanza per la vschinauncha. Els vöglian ragiundscher var 16 000 pernottaziuns e pretendan da generer minch’an üna creaziun da valur da var nouv milliuns francs. Eir scha la vschinauncha vess da transferir l’import dad 1,5 milliuns francs scu chapitêl da fundaziun pür tar l’avertüra da l’hotel, d’eiran tscherts preschaints magari skeptics invers la dumanda da sustegn. Perque ho l’anteriur president cumünel e cusglier naziunel Duri Campell fat la proposta da decider unicamaing a reguard il sustegn da 300 000 francs scu sustegn iniziel e da spuster las decisiuns a reguard ils 1,5 milliuns francs pel chapitêl da fundaziun. Sün que ho il president cumünel actuel Riet R. Campell – zieva cuorta discussiun culla suprastanza cumünela – retrat la proposta da la suprastanza a favur da la proposta da sieu frer Duri Campell. In seguit haun ils votants preschaints decis cun 54 cunter 35 vuschs e singulas abstenziuns da sustgnair la planisaziun dal proget e la preparaziun da la dumanda da fabrica cun 300 000 francs. Il sustegn dad 1,5 milliuns francs vain lura decis pü tard. Uossa po il cussagl da fundaziun fer il prossem pass. La dumanda da fabrica dess gnir inoltreda auncha quist an, la fabrica dess cumanzer d’utuon 2021.

Scholt la cumischiun da ledschas

Sper la discussiun intuorn l’Hotel Scaletta a S-chanf, haun ils preschaints eir accepto tscherts adattamaints a reguard la planisaziun locala e la ledscha da fabrica e prolungio il contrat da fittaunza da Tscheppa Verda culla Swisscom. Impü ho la radunanza scholt la cumischiun da ledschas existenta. In üna prosma radunanza dessan gnir elettas cumischiuns nouvas per mincha surlavuraziun da las ledschas cumünelas. Culla radunanza cumünela da marculdi passo ho il president cumünel Riet R. Campell eir pudieu trer ün strich suot la petiziun chi ho criticho l’agir da la suprastanza cumünela a reguard l’inquisiziun administrativa da la gestiun forestela. Culla petiziun vaivan tscherts votants giavüscho dapü infurmaziuns. Il president cumünel ho infurmo cha intaunt cha l’inquisiziun saja avierta tar la procura publica nu’s possa infurmer in detagl e cha’l silvicultur nu saja pü in carica. Be d’incuort ho la vschinauncha da S-chanf elet ün nouv silvicultur. Tenor Riet R. Campell düraro que fin var duos ans fin cha’l cas saro serro giò cun u sainza sentenzcha.

Autur: Nicolo Bass