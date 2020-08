Wer übernimmt in Sils?

Am 18. September wird in Sils entschieden, wer die Nachfolge von Gemeindepräsident Christian Meuli antritt. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Gemeinde hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bis dato zur Kandidatur gestellt haben sich Barbara Aeschbacher, parteilos, und Andrea Gutgsell (FDP). Weitere Nominationen sind gemäss der Silser Verfassung aber auch am Wahlabend selber möglich. Welche Projekte würden Aeschbacher oder Gutgsell anpacken, wenn sie gewählt würden? Und wie stehen sie zum Thema Fusionen? Die EP/PL hat den Kandidaten auf den Zahn gefühlt.