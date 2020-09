Servezzan da militer a l’ester da militer a l’ester

Per giuvens Svizzers es il militer üna part indispensabla da lur via zieva la maturited u giarsunedi. Tscherts decidan da fer inavaunt scu sergents, ma bgers nu faun dapü cu que chi fo dabsögn. Leo Angelini da S-chanf s’ho decis per ün’otra via: bainbod cumainza sieu servezzan a l’ester, in Cosovo

Zieva sieu giarsunedi scu serrürier ho Leo Angelini lavuro inavaunt sül mister, aunz cu cumanzer la scoula da recrut ün an pü tard. «Eau vulaiva fer sudo d’aviuns a Payerne, perque stuvaivi esser flexibel cun la data», declera il giuven da S-chanf. Sieus dis da servezzan ho el guadagno giò infra desch mais, per nu stuvair ir als cuors da repetiziun in avegnir. Düraunt sieu temp a militer zieva la scoula da recrut ho Leo Angelini cumanzo a s’interesser per ün servezzan a l’ester. Uschè ho’l vis, cha tscherchaivan ün serrürier ed el ho decis da s’annunzcher, pensand: «Scha’m piglian es bun, e scha na d’heja almain pruvo.» Uossa es el in preparaziun per ir in Cosovo per ses mais.

Il motiv ch’el vuless fer quist’experienza es simpel: «A nus cò in Svizra vo que uschè bain, que nu’s realisescha gugent scu Svizzer. Eau vuless vzair qualchos’oter.» Impü voul Angelini cha sieu temp da militer, chi’d es inamöd ün temp speciel, dvainta inschmanchabel. «Cun quist’experienza vögl eau imprender a cugnuoscher glieud nouva, culturas nouvas. Eau imprend ad esser in üna pusiziun da cader e da sensibiliser mia cugnuschentscha dals umauns. Eau m’allegr sün quista sfida.» La cumbinaziun da vzair il muond e praticher ün mister al listess mumaint al fascinescha, perque eir las idejas da fer la scolaziun da pilots ubain ir a lavurer sün üna plattafuorma da furer per öli, zieva cha’l servezzan in Cosovo es afin.

Il program da preparaziun

Tar Leo Angelini düra il pogram da preparaziun desch eivnas. Tscherta roba ch’el ho fingià imprains düraunt la scoula da recrut vain uossa tratto pü profuondamaing, per exaimpel vain miss enorm pais cha mincha sudo as sainta 100% sgür cul schluppet e che chi pertuocha il prüm agüd. Eir la comunicaziun tres il func vain treneda, quella es per granda part in inglais, e cun que cha vain lavuro bger cun cartas, es que eir qualchosa chi vain tratto regulermaing düraunt ils cuors. Voul dir cha la scolaziun cha Leo Angelini absolva pel mumaint focussescha in prüma lingia sül aspet militer dal proget, pür vers la fin ho el eir cuors specialisos per sia lezcha scu serrürier. «Nus imprendains però eir dad ir intuorn cun la barriera linguistica e da comunicher cun gesticuler. Important es da savair cu avair respet invers üna persuna cun druver be gests», declera Leo Angelini.

Scu serrürier es el illa gruppa respunsabla per l’infrastructura, chi guarda cha tuot funcziuna: installaziuns sanitaras, saivs, provedimaint da forza eletrica, sistems da climatisaziun, sun be üna pitschna part da tuot que chi tuocha tiers. Scu specialist per tuot chi pertuocha metal es Leo Angelini respunsabel pel mantegnimaint da tuot l’infrastructura chi tuocha als Svizzers e ch’els haun a fit. D’incuort es el gnieu promoss scu mneder rimplazzant da la gruppa infrastructura e coordinatur rimplazzant da la logistica. Cun quista respunsabilited nouva po el mner a dapü persunas ed el s’allegra da pudair fer quell’experienza.

Aspettativas

«Eau nu vegn cullas aspettativas cha’d hegian infrastructura scu in Svizra, insomma na», accentuescha Leo Angelini, però ch’el hegia da fer grands sacrificis nu craja’l. «Internet do que in Svizra adüna e dapertuot, e sün que stuvaregi suvenz rinunzcher, ma eau craj cha que fo eir bain.» E sch’el stu minchataunt scriver üna charta a la famiglia saja que eir qualchosa bel. La famiglia da Leo Angelini saja inamöd steda fich avierta per l’ideja dal servezzan a l’ester e sustegna plainamaing al giuven. Sieus amihs hegian gieu dapü retgnentschas: «Bgers haun dumando sch’eau hegia giò ün chantun, ma quels chi’m cugnuoschan saun cha que es già adüna sto uschè», quinta Leo Angelini riand. Prievlus nu saja sieu servezzan a Pristina in Cosovo: «Nus savains precis sün che vias cha nus pudains ir, nus gnins sensibilisos chi e che chi’d es sün via e cu cha nus ans vains da cumporter. Scha nus ans cumportains inandret e scu cha essans gnieus scolos nun es que prievlus.» Leo Angelini s’es consciaint cha que tuna tuot ün pô da que aventüraivel, ma que es tuottüna ün oter muond ch’el imprendaro a cugnuoscher. «Eau am dun da buonder che cha que fo cun me ed eau m’allegr sün quista sfida persunela.»

L’armeda Svizra in Cosovo

Tenor la pagina d’internet da l’armeda Svizra as partecipescha la Svizra daspö october 1999 cun la Swisscoy – per Swiss Company – a la mischiun internaziunela «Mission Kosovo Force» (KFOR) per promouver la pêsch in Cosovo. La Swisscoy consista our da fin 165 voluntaris da l’armeda, chi sun armos per lur egna sgürezza. Consequenzas dal conflict influenzeschan aunch’adüna il Cosovo, saja que sün nivel interiur dal stedi, scu eir sün las relaziuns cun la Serbia. Schabain cha’l ris-ch d’ün nouv conflict armo in Cosovo es pitschen, pretenda la situaziun politica ed la situaziun da sgürezza eir inavaunt la preschentscha da la KFOR per la garanzia da stabilited e sgürezza.

Autura e fotografia: Gianna Duschletta