Zusammenbringen, was zusammengehört

Noch rund drei Wochen dauert die Fertigstellung des neuen Perrondachs am Bahnhof Bever. Doch was heisst hier neu? Die rund 100 Meter lange historische Dachkonstruktion stammt aus den Anfängen des Bahnbaus im Engadin und stand noch bis vor fünf Jahren am Bahnhof St. Moritz.