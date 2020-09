Imprendar, da tour il rument cun sai a chasa

Fingià per l’ottavla jada han gnü lö la fin d’eivna ils Dis naziunals da l’acziun Clean-Up-Days. Passa 10 000 persunas han ramassà s-chart e s’han ingaschadas activmaing cunter il littering. La cuntschainta moderatura da sport, Steffi Buchli, ha surtut ingon il patrunadi da l’acziun. Eir las scolaras e’ls scolars da Samignun s’han partecipats a l’acziun naziunala.

Organisatura dals Clean-Up-Days es la Cumünanza d’interess per ün ambiaint net IGSU. Lur campagna da sensibilisaziun vain sustgnüda da l’Uffizi federal per l’ambiaint, da l’Associaziun svizra infrastructura cumünala e da la Fundaziun Pusch. In plüs tschient lös esa gnü fat uorden e cun quai procurà per üna Svizra netta. Per cha lur val resta netta s’han ingaschats ils uffants da Samignun. «Quist’acziun vain nus fat fingià duos, trais jadas. Ingon però ans vaina la prüma jada annunzchats pro’ls organisaturs dal Clean-Up-Day», disch Theo Jenal, il manader da la scoula da Samignun.

In tuot la Svizra ramassan scoulas e firmas cun lur patruns e collavuraturs dürant ils duos dis d’acziun rument. Nettià vegnan lais, rivas da flüms ed auals, sendas, parkegis o ils urs da vias. A Samignun han nettià ils scolarins da la scoulina las sendas da viandar. «Ils scolars plü vegls han rumi la riva da l’aual chi va tras la val», declera il mainascoula.

Üna particularità a Samignun sun ils blers parkegis. «Qua ramassaina il plü bler s-chart.» Sco cha Jenal declera ferman in quels lös ils turists e büttan, avant co passar il dazi, giò per las costas l’imballascha da lur cumpritas. Plünavant til daja da pensar quants rests da cigarettas chi’s chatta, pustüt lung la via maistra e pro las fermativas dal bus. «La glieud bütta quels sainza bler pensar per terra», uschè Theo Jenal.

Sensibilisar per temp

Sustegn han survgni ils bundant 70 scolars da la gruppa per lavurs cumünalas e dal forestal dal cumün da Samignun. «Chattà nu vaina nüglia da spectacular. Ma nus vain ramassà var 100 kils rument.» Sper quist’acziun cunter il littering sensibilisescha la magistraglia da Samignun ils uffants e giuvenils eir dürant l’instrucziun. «Ils uffants da scoulina passaintan ün di l’eivna i’l god ed imprendan chi ston tour lur rument cun els a chasa», disch Theo Jenal.

Ed eir per l’acziun dal Clean-Up-Day s’haja preparà als scolars: «IIs organisaturs mettan a disposiziun il material d’instrucziun bsögnaivel.»

Autura: Annatina Filli/FMR