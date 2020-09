«Conclüder progets» vs. «Daplü pais a l’economia»

«Posta Ladina/FMR»: Rico Lamprecht, Gabriella Binkert Becchetti, che qualitats douvra a Vos avis il president, respectivamaing la presidenta dal Cumün da Val Müstair?

Rico Lamprecht: Meis credo es, cha’l president o la presidenta nu stess imprometter nüglia ch’el nun es eir bun da tegner. Lura sto quella persuna eir esser buna da manar. Ella sto esser pronta da surtour respunsabiltà, ma eir critica. Sco president dal cumün s’esa part dal team. Scha quel propuona alch sto’l eir acceptar scha la suprastanza decida otramaing. Important esa eir cha’l president saja credibel.

Gabriella Binkert Becchetti: Quella persuna douvra l’abiltà d’avair üna buna comunicaziun, vers inaint culs impiegats. Quels chi praistan buna lavur han eir merità cha quai gnia predschà. La persuna a la testa dal cumün douvra eir la capacità da savair manar. Il persunal dess pudair lavurar independentamaing, però adüna saviond che chi sun ils böts e la strategia dal cumün. Importanta es üna buna comunicaziun eir vers inoura, culla populaziun, però eir cun Cuoira. A mai para essenzial cha’l president cumünal haja üna comunicaziun culs differents uffizis chantunals.

Che es Vossa motivaziun da vulair S’ingaschar illa funcziun sco president, respectivamaing sco presidenta?

Rico Lamprecht: In quists quatter ons n’haja pudü manar il cumün da maniera cha la Val Müstair es gnüda plü visibla: I’s sainta daplü da nus eir vers inoura, quai ha da chefar cul plan da master e cun tuot seis sistem da comunicaziun e natüralmaing eir culla part dal parc da natüra cha nus vain fabrichà sü. Quai sun tuot puncts ch’eu maness jent eir inavant. In quatter ons as riva da far ün mantun fundamainta. Mia motivaziun da candidar amo üna jada es da pudair realisar quai ch’eu n’ha cumanzà.

Gabriella Binkert Becchetti: Davo esser statta ot ons vicepresidenta dal cumün m’interessessa uossa da manar quel. Eu dess daplü pais a l’economia. Il cumün stess avair üna strategia clera e pel mumaint esa in quist reguard ün pa ün battibuogl. Üna motivaziun es eir cha nus vain divers progets chi sun illa «pipeline», sco per exaimpel il resort La Sassa o il proget Alp Sprella. In quists ultims quatter ons nun esa girà bler in quist connex. Uossa douvra ün pa ün stumpel per chi giaja inavant culs progets. Da tils pudair manar fin a la fin füss per mai la plü gronda motivaziun, perche cha quels promovissan il bainstar da tuot la populaziun.

Che dschais Vus a reguard il sviamaint da Sta. Maria?

Rico Lamprecht: Il sviamaint da Sta. Maria es ün grond desideri. Dal 2013 ha la populaziun dit fich cler ch’ella vöglia ün sviamaint da la fracziun. Il Chantun ha lura preparà ün proget e nus spettain amo adüna ch’el til metta sü. Nus da la suprastanza vain adüna darcheu guardà pro’ls uffizis chantunals perche chi nu giaiva inavant cul proget. I s’ha lura badà chi giaiva pel recuors cunter il sviamaint da Schmitten. Il Chantun nu laiva preschantar publicamaing nos proget avant chi savaivan che chi capita cul proget Schmitten. Hoz vaina la decisiun e’ls discuors cul Chantun cuntinueschan darcheu. I voul simplamaing ün sviamaint chi’d es acceptà da tuots, be ün proget uschè esa eir pussibel da realisar. Il Chantun decidarà la varianta. Causa cha’l trafic s’augmainta adüna daplü speraina impustüt pels da Sta. Maria cha quai saja il cas plü svelt pussibel. Per schligerir la situaziun da trafic fich difficila e privlusa pels abitants s’haja l’intenziun dad introdüer per intant tempo 30 in cumün.

Gabriella Binkert Becchetti: Dal 2013 ha la populaziun confermà cun 83 pertschient da las vuschs amo üna jada cha nus sajan pel sviamaint al süd dal cumün. Uossa vain il Chantun cun otras variantas, quai voul dir cha’ls respunsabels da quels uffizis chantunals nu san gnanca plü che cha nus laivan. Pella populaziun da Sta. Maria es la situaziun actuala dvantada insupportabla. Uossa esa da chattar üna soluziun cul terrain agricul. Fin hoz nun ha ingün discurrü culs paurs. Nus stain far üna pitschna meglioraziun, uossa esa important cha nus piglian per mans quella. Il trafic impustüt da transit s’ha aumgantà i’ls ultims ons per daplü da desch pertschient. Insupportabel es il trafic tras Sta. Maria dvantà perquai eir pels giasts chi vöglian far qua vacanzas.

A Müstair as vaiva l’intenziun da vender la sala da gimnastica. Che dschais Vus da l’intent da vender stabels cumünals?

Rico Lamprecht: Il Cumün ha ün mantun salas chi stan a disposiziun per differentas occurrenzas. Nus vain trais salas da gimnastica, lura las aulas illas chasas da scoula; nus vain, sco tuot ils cumüns fusiunats, bleras localitats a disposiziun. La probabiltà chi s’haja üna jada ün interessent per üna da quellas salas es fich pitschna. Pella sala da gimnastica s’interessess üna ditta indigena chi less far oura localitats per seis agen adöver. Perquai eschna in suprastanza da l’avis chi’s dess pudair vender da quists abitaculs cumünals. La dumonda davart la vendita da la sala a Müstair suottamettarana a la prosma radunanza cumünala. Eir sch’eu sun da l’avis chi’s dessa vender, scha quai es pussibel, quists stabels na plü dovrats n’haja incletta pella populaziun. Subit chi’s desista dad alch as perda eir alch.

Gabriella Binkert Becchetti: Nus da la suprastanza vaivan survgni ün avis da noss collavuratuors da l’uffizi da fabrica cha quella sala gnia dovrada vaira d’inrar. Uossa esa gnü oura ch’ella vain ütilisada daplü co cha nus da la suprastanza d’eiran infuormats. Eu chat bun cha la populaziun da la fracziun Müstair ha reagi cun ün referendum e cha quai vain davant il pövel. Uschè po decider il pövel lasupra. Eu craj cha quai stessna far pro mincha vendita d’ün abitacul cumünal. In princip vaina üna gronda facultà cumünala, uossa staina far üna strategia, elavurar ün concept che far cun quists stabels. Davo po la populaziun decider, laina vender o nu laina vender? Eu sun fich cuntainta schi vain daplü davant pövel, els dessan eir avair la pussibiltà da s’annunzchar.

Intervistas: Flurin Andry/FMR