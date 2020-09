Buttega Scuol pronta per far most

L’uniun Movimento spordscha i’l Grischun dal süd plazzas da dmura e lavur protettas per persunas handicapadas. I’s tratta qua da l’Ufficina a Samedan, l’Incontro a Poschiavo, la Buttega Jaura a Müstair e la Buttega a Scuol. Daspö ot ons daja qua l’unica mostaria in Engiadina. Dad üna vart vain fat il most culla maila our da l’üert da la Buttega Scuol e da tschella pon persunas manar da lur maila illa mostaria.

La producziun da most cumainza in mardi, ils 22 settember e düra fin als 29 october. Dürant quist temp fan cliaintas e cliaints da la dmura cul sustegn da lur chüraders e da voluntaris most our da var 500 kils maila al di. Il cider vain pastorisà ed impli in chartuns da tschinch o desch liters. Il most our da l’agen üert as poja cumprar illa butia da la Buttega Scuol. Chi chi less far adöver da la sporta in Buttega po telefonar e reservar la data suot: 081 860 31 14.

